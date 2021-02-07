 بايدن: الرئيس الصيني ليس لديه ذرة واحدة من الديمقراطية 

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الصيني شي جينبينغ، معتبرا أنه "لا يتصف بالديمقراطية".

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة تم بثها، اليوم الأحد، إنه لم يتحدث بعد إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، معتبرا أنه لا يوجد "أي سبب لعدم الاتصال به"، بحسب صحيفة "بوليتيكو".

لكن بايدن هاجم شي جينبينغ بحسب مقتطفات من المقابلة التي عرضتها شبكة سي بي اس قائلا: "إنه (شي) قاس جدا".

وأضاف متحدثا عن نظيره الصيني: "ليس هناك ذرة من الديمقراطية في شخصه، ولا أقول ذلك من باب الانتقاد، إنها الحقيقة فقط".

وأوضح أن الخصومة بين الولايات المتحدة، والصين سوف تتخذ شكل "منافسة قصوى"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يريد تجنب أي "نزاع" بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وفي أواخر الشهر الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين إنه من مصلحة الولايات المتحدة التعاون مع بكين في قضايا مثل تغير المناخ.