الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في جبهة دحيضة

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، هجومًا عنيفًا استهدف مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة دحيضة بمحافظة الجوف اليمنية.

وأكد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المعارك التي خاضها الجيش الوطني اليمني أسفرت عن سقوط العديد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأشار المصدر إلى وقوع خسائر أخرى في المعدات القتالية.. مشيرًا إلى أن الجيش استعاد مجموعة من الأسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.