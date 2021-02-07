قرار عاجل بإغلاق سفارة فلسطين في قطر .. لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إغلاق سفارة دولة فلسطين لدى قطر، لمدة أسبوع، بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان إن الوضع الصحي للمصابة بالفيروس مستقر، وفي الحجر المنزلي، وتم اغلاق السفارة بناء على تعليمات الوزير رياض المالكي بهدف التعقيم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف البيان أن طاقم السفارة خضع للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في قطر.
وأوضحت الوزاة أنه بتسجيل هذه الاصابة يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الفلسطينية بقطر الى 1367 حالة، فيما سجلت 9 حالات وفاة سابقة.
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