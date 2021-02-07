حقيقة الفضائيين والأطباق الطائرة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف واحدة من أشهر نظريات المؤامرة والخداع

تحدث عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية يُدعى بن سميث عن عنصر معين قد يسلط الضوء على واحدة من أشهر نظريات المؤامرة هناك، وهي تحطم جسم غامض مزعوم بالقرب من روزويل، نيو مكسيكو في عام 1947، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

كما ورد أن المجلة المعنية قد تحتوي أيضًا على نوع من الرسائل المخفية حيث يبدو أن مؤلفها ، وهو ضابط استخبارات عسكري مدرب ، لديه المهارات اللازمة لكتابة التعليمات البرمجية.

ووفقًا للصحيفة، فإن سميث، الذي كان 'يعمل مع الجيولوجيين وخبراء الكتابة اليدوية ومفرقعي الشفرات وأخصائيي طب العيون" لفيلم وثائقي جديد بعنوان "روزويل: الشاهد الأول" ، تحدث عن مجلة صاغها ضابط بالجيش الأمريكي كان أول شخص يتواجد في مكان الحادث المزعوم. وقال "سمعت شائعات عن هذه المجلة وأردت أن أكون جزءا من هذا التحقيق ... بدا الأمر مثيرا". وأضاف "اليوميات يمكن أن تعني كل شيء، إذا كنت مؤرخًا، فهذه هي الوثيقة الأساسية التي تريد دراستها، إذا كنت ضابط مخابرات سابقًا، مثلي، فهذا وصف مباشر لما قد يكون قد كتبه الرجل نفسه" وبحسب ما ورد كتب الميجور جيسي مارسيل، وهو ضابط مخابرات سابق كان يتمركز في مطار روزويل الجوي للجيش وقت وقوع الحادث، والذي تم إرساله للتحقيق في الحطام الذي أبلغ عن اكتشافه مربي محلي. لكن بينما أعلن الجيش الأمريكي في وقت لاحق أن ما اكتشفوه في الصحراء كان مجرد منطاد طقس، وليس نوعًا من "القرص الطائر" ، ادعى مارسيل في السبعينيات أن "الصور معه والحطام تم إعدادها للصحافة كجزء من خطة مفصلة لخداع الصحافة والجمهور، على حد تعبير الصحيفة، وأن الحطام الحقيقي نقله الجيش الأمريكي.