كما ورد أن المجلة المعنية قد تحتوي أيضًا على نوع من الرسائل المخفية حيث يبدو أن مؤلفها ، وهو ضابط استخبارات عسكري مدرب ، لديه المهارات اللازمة لكتابة التعليمات البرمجية.
ووفقًا للصحيفة، فإن سميث، الذي كان 'يعمل مع الجيولوجيين وخبراء الكتابة اليدوية ومفرقعي الشفرات وأخصائيي طب العيون" لفيلم وثائقي جديد بعنوان "روزويل: الشاهد الأول" ، تحدث عن مجلة صاغها ضابط بالجيش الأمريكي كان أول شخص يتواجد في مكان الحادث المزعوم.
وقال "سمعت شائعات عن هذه المجلة وأردت أن أكون جزءا من هذا التحقيق ... بدا الأمر مثيرا".
وأضاف "اليوميات يمكن أن تعني كل شيء، إذا كنت مؤرخًا، فهذه هي الوثيقة الأساسية التي تريد دراستها، إذا كنت ضابط مخابرات سابقًا، مثلي، فهذا وصف مباشر لما قد يكون قد كتبه الرجل نفسه"
وبحسب ما ورد كتب الميجور جيسي مارسيل، وهو ضابط مخابرات سابق كان يتمركز في مطار روزويل الجوي للجيش وقت وقوع الحادث، والذي تم إرساله للتحقيق في الحطام الذي أبلغ عن اكتشافه مربي محلي.
لكن بينما أعلن الجيش الأمريكي في وقت لاحق أن ما اكتشفوه في الصحراء كان مجرد منطاد طقس، وليس نوعًا من "القرص الطائر" ، ادعى مارسيل في السبعينيات أن "الصور معه والحطام تم إعدادها للصحافة كجزء من خطة مفصلة لخداع الصحافة والجمهور، على حد تعبير الصحيفة، وأن الحطام الحقيقي نقله الجيش الأمريكي.
وكما يُزعم أن الضابط أخبر أسرته أن ما اكتشفه في الموقع "لم يصنع بأيدي بشرية"، وأنه تعرض لضغوط من قبل حكومة الولايات المتحدة لرفض رؤية أدلة على وجود جسم غامض.
نحن نعلم أنه كان في مجموعة من الوثائق القليلة جدًا التي نقلها إلى أطفاله، لم يكن هناك أي شيء آخر جعله في أيدي عائلته، فما الذي يميز هذه المجلة؟ وفقا لـ سميث.
واقترح أيضًا أن المستند "يحتوي على مساحة كبيرة للرمز أو الرسالة المخفية أو نوع من أجهزة الركض بالذاكرة"، حيث من المحتمل أن يمتلك مارسيل، ضابط استخبارات الجيش، المهارات اللازمة للكتابة في التعليمات البرمجية.
وأشار سميث إلى أنه "عند التحدث إلى القائمين على فك الشفرات ، تبدو الأنواع المحتملة من الرموز بالتأكيد شيئًا يمكنه فعله ... إنه أمر أساسي في رياضياته ولكنه فعال نوعًا ما".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة الفضائيين والأطباق الطائرة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف واحدة من أشهر نظريات المؤامرة والخداع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.