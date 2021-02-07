نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: حان الوقت للتشاور مع السعودية والحلفاء بشأن إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الخارجية الأمريكية على رفض واشنطن الاعتداءات التي تشنها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران على المملكة السعودية.

وقالت الخارجية في تصريحات لقناة العربية مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ترفض الاعتداءات التي تشنها ميليشيات إيران على حلفائها، وستواصل الضغط على كل المجموعات الإرهابية في المنطقة.

وأضافت، حتى الآن لا يوجد أي اتصال رسمي مع إيران، داعية طهران إلى سرعة العودة إلى الاتفاق النووي للجلوس معها للتفاوض .

وأوضحت الخارجية أن الوقت حان للتشاور مع السعودية والحلفاء والكونجرس بشأن إيران، مؤكدة أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرك حجم الملفات الخلافية مع إيران .