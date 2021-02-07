نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليمن تسجل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت السلطات اليمنية الأحد ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 2128 حالة بعد تسجيل إصابة واحدة جديدة بمحافظة (حضرموت) شرقي البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء (كورونا) في بيان لها إنها لم تسجل أية وفيات منذ أسبوعين كما لم ترصد حالات شفاء جديدة على مستوى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأوضحت أن إجمالي الوفيات استقر عند 615 حالة وفاة في مقابل 1428 حالة شفاء.