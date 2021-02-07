جدول الحصص اليومية للأسبوع الرابع لجميع المراحل التعليمية

جدول الحصص اليومية للأسبوع الرابع، أصبحت طريقة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني هي التعليم عن بعد من المنزل بالاعتماد على ما تم طرحه من قنوات تعليمية مثل قنوات عين التعليمية والمنصات التعليمية مثل منصة نور ومنصة مدرستي، وهناك اهتمام كبير بقنوات عين التعليمية حيث تم توفير طاقم من أفضل وأنبغ المعلمين في المملكة العربية السعودية لتقديم المحتوى التعليمي لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة بطريقة سهلة ومبسطة لا تختلف كثيرًا عن جو الصف الدراسي، لذلك فإنه مع بداية كل أسبوع من الفصل الدراسي تعلن وزارة التربية والتعليم عن جدول الحصص اليومية لبعض المراحل التعليمية المختلفة، وقد أعلنت عن جدول الأسبوع الرابع للطلاب بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

دروس حصص الأسبوع الرابع

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بنشر جدول حصص المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني الحالي وكذلك للصفوف المتوسطة من الصف الأول حتى الصف الثالث، والصفوف الثانوية بدايةً من الأول حتى الثالث الثانوي، ذلك عبر قنوات عين التعليمية.

حيث المرحلة الابتدائية يتم بث دروسها التعليمية بشكل مباشر من الساعة الثالثة عصرًا، أما عن طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للمستوى الثاني والرابع وكذلك المستوى السادس والبرنامج الاختياري سيتم بث دروسهم التعليمية من التاسعة صباحًا.

تردد قنوات عين التعليمية

ويمكن تنزيل قناة عين التعليمية على تردد 12437 وذلك للعرب سات، ويذاع البث على مدار اليوم أو يمكن مشاهدته على قناة اليوتيوب الخاصة بقناة عين http://youtube.com/dorosien.

جدول حصص الأسبوع الرابع للمراحل التعليمية المختلفة

وبذلك عرضنا عليكم جميع مواعيد الحصص الدراسية للصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية على قنوات عين التعليمية، حتى يتمكن الطلاب من مشاهدتها واستكمال دروسهم بشكل طبيعي من المنزل.