"بيج رامي" يواصل النجاح.. رعاية جديدة من مصر للطيران

وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول رعاية، للاعب الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، الحاصل علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الاجسام، أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام.

ويتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية لكلي الطرفين، لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية الشركة للبطل العالمي.

وصرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار رشدي زكريا، أن الشركة سباقة في رعاية الشباب المصري الواعد، وكذلك المنتخبات المصرية، وأصحاب الإنجازات في مختلف المجـالات، وتقديم أفضل وسائل الرعاية والاهتمام للأبطال.

وقال البطل العالمي بيج رامي، أن مصر للطيران من كبرى الكيانات في المجتمع المصري، والانتماء اليها يُعد شرف كبير لكل المصريين، كونها من أفضل شركات الطيران على مستوى العالم.

من جانب آخر، قال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار عمرو أبو العينين، أن الشركة تلعب دورا خاصا بصفتها ناقل وطني، لتشجيع الرموز الرياضية على تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع علم مصر عاليا.

وأكد أبو العينين أن بيج رامي يمثل نموذج للمثابرة والإصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به.