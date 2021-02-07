المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا يان كوبيش يتسلم مهام عمله غدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت البعثة عبر حسابها بموقع "تويتر"، جدد كوبيش التزام الأمم المتحدة الراسخ بالحفاظ على ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، بناء على النتائج الإيجابية لمنتدى الحوار السياسى الليبى فى جنيف.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعلن فى 18 يناير الماضى، تعيين يان كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك، مبديا امتنانه للقيادة الفائقة التى أظهرتها القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفانى وليامز فى دفع العملية السياسية فى ليبيا إلى الأمام.

وحسبما نشرت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكترونى، فإن يان كوبيش شغل منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان منذ عام 2019، ويتمتع بخبرة ممتدة لسنوات عديدة فى مجال الدبلوماسية والسياسات الأمنية الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية على الصعيد العالمى وفى وطنه سلوفاكيا.

وقد عمل يان كوبيش من قبل ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى العراق بين عامى 2015 و2018، ورئيسا للبعثة الأممية فى أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011) كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامى 2006 و2009.