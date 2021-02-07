عاجل .. حل الحكومة السودانية 

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قرر حمدوك استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، إعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمروا فى مواقعهم "لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم".

ووجه حمدوك بموجب الوثيقة وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادى والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وفى وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، التوافق على إعلان الحكومة الجديدة غدًا الإثنين.

وذكر مجلس السيادة السودان، فى تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التى لا تزال تجرى المشاورات بشأنها.