جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قرر حمدوك استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، إعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمروا فى مواقعهم "لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم".
ووجه حمدوك بموجب الوثيقة وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادى والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وفى وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، التوافق على إعلان الحكومة الجديدة غدًا الإثنين.
وذكر مجلس السيادة السودان، فى تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التى لا تزال تجرى المشاورات بشأنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. حل الحكومة السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.