سوريا : قرار تركيا بافتتاح كلية طب ومعهد بحلب خرق فاضح للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - أكدت سوريا رفضها قرار النظام التركى بافتتاح كلية طب ومعهد عالى للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول فى بلدة الراعى بريف حلب السورى، مشددة على أنه يشكل عملا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.





وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين السورية -وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا اليوم الأحد- إن هذا القرار الباطل يأتى استمرارًا لسلسلة الإجراءات غير القانونية التى قام بها النظام التركى منذ عام 2011، لتأجيج وإطالة أمد الأزمة فى سوريا ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها، لخدمة أجندات ومصالح نظام أردوغان الجيوسياسية وتحقيق أطماعه على حساب الشعب السورى ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضى السورية وفرض قوانينه على الأراضى التى يسيطر عليها.

وأكد المصدر أن اعتداءات النظام التركى على سيادة سوريا ومنها بناء ما يسمى بـ"الجدار العازل" وإتباع سياسات التتريك فى المدارس والتعامل بالليرة التركية، وافتتاح هيئة للبريد التركى كانت الذرائع التى يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية.

وختم المصدر تصريحه بالقول:- "تجدد الحكومة السورية مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركى الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السورى، ووضع حد لاعتداءات النظام التركى على الشعب السورى والسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها".