الجزائر.. وفاة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

توفي اليوم الأحد المحامي عبد الغني بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، إثر معاناته من وعكة صحية ألمت به في الأيام الماضية.

وجاء في نص التعزية التي نشرتها صحيفة "النهار" الجزائرية أن شقيق الرئيس السابق المحامي عبد العزيز بوتفليقة توفي اليوم الأحد.

يذكر أن عبد العزيز بوتفليقة أعلن في 2 أبريل 2019 استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، تزامنا مع مظاهرات شعبية سلمية طالبت برحيله ورموز حكمه.