حمدوك يصدر قرارا بإعفاء وزراء الحكومة الانتقالية من مناصبهم

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، منذ قليل، إعفاء وزراء الحكومة الانتقالية من مناصبهم، وذلك تمهيدًا لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة غدًا الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن جميع الحقائب الوزارية تم حسمها باستثناء وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وكان مجلس الشركاء اتفق مطلع الشهر الجاري على تسليم قائمة مرشحيه لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، على أن يتم إعلانها في الرابع من ذات الشهر، إلا أنه تقرر تأجيل إعلان الحكومة حتى أعلن المجلس غدا الاثنين موعدا لتلك الخطوة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان عن تشكيل مجلس لشركاء الفترة الانتقالية مكون من 29 عضوًا من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في أكتوبر الماضي.