الخارجية الأردنية: أمن السعودية وأمننا واحد لا يتجزأ

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأحد، استمرار محاولات مليشيا الحوثي باستهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية خلال إطلاق طائرة مسيّرة مفخخة وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، مجددا موقف المملكة الثابت في استنكار ورفض هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة.
كما أكد الفايز، وقوف المملكة الدائم إلى جانب السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وذلك وفقا لما ذكرته الرأى الأردنية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال التحالف في بيان اليوم، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.
وأكد أن التحالف يتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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