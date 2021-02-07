بعد عودته من تركيا.. العراق يعلن اعتقال قيادي بارز في داعش

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم داعش في محافظة كركوك، شمال العراق، بعد عودته من تركيا.

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "بعملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين من قادة تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".

وأضافت: "المعتقل هو أحد الذين كانوا يقيمون في تركيا ويدير مواقع وهمية لداعش على التواصل الاجتماعي هناك، كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر اعتقال أفراد في التنظيم، يمتلكون صفات قيادية غالبًا، دون ذكر أسمائهم.