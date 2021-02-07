كتبت وزارة الخارجية اليونانية على صفحتها عبر موقع "تويتر" أنه في ضوء التطورات في ليبيا بشأن انتخاب حكومة مؤقتة جديدة، وبقرار وزير الخارجية نيكوس ديندياس، ستتم إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس.
وأضافت أنه بالتوازي مع ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح قنصلية عامة في بنغازي.
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