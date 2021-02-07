بوريل: الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات جديدة ضد روسيا

لم يستبعد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأحد أنه خلال الاجتماع المقبل في 22 فبراير، قد يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارًا بتوسيع العقوبات ضد روسيا وفقًا لنظام عقوبات جديد يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
وزار بوريل موسكو في الفترة من 4 إلى 6 يناير. وخلال الزيارة ، أجرى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي نقاشًا واسع النطاق حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والمشهد الجيوسياسي العالمي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. كما التقى بممثلي منظمات المجتمع المدني الروسية.
وقال بوريل في مدونته "سنناقش هذه القضايا مع زملائي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وكما هو الحال دائما ، سيكون للدول الأعضاء أن تقرر الخطوات التالية ، ونعم ، يمكن أن تشمل هذه العقوبات".
وأشار بوريل إلى أنه في ديسمبر، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات عالمي لحقوق الإنسان من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات والهيئات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وفي 5 فبراير، قال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف إنه لم تكن هناك مقترحات بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
وقال عدد من السياسيين في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن الكتلة ستنظر مرة أخرى في مسألة فرض عقوبات على روسيا بسبب الموقف مع المعارض الروسي أليكسي نافالني ، الذي حكمت عليه محكمة في موسكو بالسجن 3.5 سنوات في جنحة مالية.
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