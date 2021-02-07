الأردن: نسبة الالتزام بالبروتوكول الصحي 98.3%

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن اليوم الأول لعودة الطلبة للتعليم الوجاهي داخل المدارس شهد التزامًا بنسبة عالية من قبل الطلبة والإدارات المدرسية والهيئات التعليمية.

وأوضحت الوزارة الأردنية في بيان لها اليوم الأحد أن نسبة درجة الالتزام بتفعيل البروتوكول الصحي بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة جاهزية المرافق الصحية للاستخدام 97.8% ونسبة الالتزام بارتداء الكمامة 98% ودرجة المحافظة على مسافة الأمان 97.1% أما فيما يتعلق بتوفر النشرات واللوحات الإرشادية في الغرف والمرافق المدرسية فقد بلغت النسبة 98.4% وتوفر المعقمات والمنظفات فيها كان بنسبة 99.2% وقد بلغت نسبة المتوسط العام لدرجة الالتزام بجميع المعايير الصحية والوقائية 97.1%، مشيرةً انه لم يتم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا سواءً للهيئات الإدارية والتعليمية أو الطلبة، وذلك وفقا لما نشرته الرأى الأردنية.

وبيَّنت الوزارة أن مجموع حضور الطلبة في المدارس الحكومية لليوم الأول من الدوام بلغ 139 ألفًا و926 طالبًا وطالبة بنسبة وصلت إلى 49% من مجموع الفئة المستهدفة لرياض الأطفال والصف الأول الأساسي والثاني الثانوي والبالغ 288 ألفًا و 46 طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية.

وأشار البيان أن المخالفات التي تم رصدها اليوم كانت بعدم التزام بعض المدارس الخاصة بالبروتوكول الخاص بدوام الطلبة والسماح لبعض الطلبة في الصفوف غير المشمولة بالعودة بالدوام.

وبيَّن أن الملاحظات والشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات في الوزارة تركزت على امتناع بعض المدارس الخاصة بتسليم الكتب المدرسية للطلبة بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية.

وأكدت الوزارة أنها تابعت منذ اليوم جميع الملاحظات والشكاوى الواردة مع المدارس المخالفة من أجل تصويب الأوضاع واتخاذ الإجراءات بحق المدارس التي لا تصوب تلك المخالفات.

وشكرت وزارة التربية جميع المعلمين والمعلمات والهيئات الإدارية في المدارس والإدارات التربوية في الميدان ومركز الوزارة وأولياء أمور ووسائل الإعلام على ما أبدوه من تعاون وحرص والتزام داعية الجميع للاستمرار وعدم التهاون لاستكمال عودة جميع الطلبة إلى مدارسهم.