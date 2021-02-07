البحرين تسجل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في البحرين 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 396 حالة إضافية مصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 101168, وأبلغت الصحة البحرينية عن حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 380 حالة. ووصل عدد حالات الإصابة القائمة في البحرين 5781 حالة، بينها 41 حالة تحت العناية. بينما بلغ عدد من تلقوا تطعيم كورونا في البحرين 191406 شخصا.

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