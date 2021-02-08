رابط وشرح تحميل تطبيق توكلنا للأندرويد والأيفون وجوالات ( هواوي )

تحميل تطبيق توكلنا ، تطبيق توكلنا هو تطبيق إلكتروني أطلقته الهيئة العامة للبيانات والذكاء الأصطناعي سدايا، والهدف الرئيسي من هذا التطبيق هو حماية المقيمين والمواطنين والزائرين في المملكة العربية السعودية من فيروس كورونا المستجد، وهذا ما تسعي إليه الحكومة السعودية بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حفظه الله، كما يقدم تطبيق tawakkalna الكثير من الخدمات الأخري التي تهم جميع المقيمين والمواطنين والزائرين في المملكة، كما أن التطبيق متوفر بشكل مجاني، ويبلغ حجم التطبيق 98.48 جيجا بايت، ويتم تحديث البيانات داخل التطبيق بشكل لحظي وفوري وتوفير معلومات حديثة ومهمة في تطبيق إجراءات الحماية والأمان، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تحميل تطبيق توكلنا على الجوالات الأندرويد والأيفون وجوالات هواوي بكل سهوله للاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تحميل تطبيق توكلنا

توفر الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا رابط تحميل توكلنا ، الذي يبحث عنه جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية لكي يقوموا بعمل التسجيل في توكلنا لكي يحصلوا على الخدمات التي يقدمها برنامج توكلنا ، كل ما عليك هو الدخول إلى موقع توكلنا الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت، عن طريق المتصفح في ويندوز 10، أو يمكنك أيضا الدخول إلى موقع توكلنا من أي جوال سواء كان أندرويد أو جوال أيفون، والدخول على متجر جوجل بلاي إذا كان الهاتف أندرويد، أو الدخول على آب ستور آيتونز للجوالات ال ios، أما إذا كان الجوال ( هواوي ) فيجب عليك الدخول إلى متجر هواوي ( appgallery ) وهو التطبيق البديل لمتجر جوجل بلاي المحظور على جوالات هواوي، بعد ذلك يجب عليك تحميل تطبيق توكلنا وإنشاء حساب عليه .

مميزات تطبيق توكلنا

يقدم توكلنا تطبيق الكثير من المميزات والخدمات التي يحتاج لها المقيمين والمواطنين والزائرين في المملكة العربية السعودية، ومن هذه المميزات هو، إمكانية أخذ تصريح بالخروج في ظل منع التجول الذي فرضته المملكة نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، لأنه لا يمكن خروج أي شخص بدون الحصول على أذن، كما يمكن من خلال توكلنا ويب الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا إذا انطبقت عليها أعراض الإصابة بالفيروس، وسوف تقوم الجهات الرسمية المختصة على الفور بالتعامل مع الحالة التي تم الإبلاغ عنها، وأيضا من مميزات التطبيق أنه سوف يعطيك إنذار إذا اقتربت من أي مكان يوجد به إصابة بالفيروس، نظرا لوجود الكثير من الأماكن المعزولة التي تنتشر فيها الإصابة وصنفت هذه المناطق الموبوءة بناءا على إشارات من الجهات الحكومية المسؤولة في المملكة العربية السعوية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قمنا فيه لكم رابط وشرح تحميل تطبيق توكلنا لأجهزة الأندرويد والأيفون وجوالات هواوي .