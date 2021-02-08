هل يمكن التسجيل في توكلنا بدون أبشر، هذا السؤال يبحث عنه الكثيرين في المملكة العربية السعودية، اللذين لا يملكون حساب على منصة أبشر الإلكترونية، لان جميع المقيمين والمواطنين والزائرين في المملكة يريدون تحميل تطبيق توكلنا وإنشاء حساب جديد به للحصول على الخدمات الإلكترونية التي يوفرها تطبيق توكلنا الإلكتروني، والحصول على تصريح الخروج في ظل حظر التجول التي فرضته المملكة نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضا لكي يتمكنوا من الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق في المملكة العربية السعودية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة التسجيل في توكلنا بدون أبشر وطريقة تعريف رقم الجوال، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة التسجيل في توكلنا بدون أبشر

كيف اسجل في توكلنا ؟ يمكنكم التسجيل في برنامج توكلنا بشكل مجاني وبطريقه سهله، كل ما عليك هو الدخول إلى تطبيق tawakkalna عن طريق الجوال سواء كان أندرويد أو أيفون، بعد ذلك يجب عليكم إتباع الخطوات المطلوبة بشكل صحيح لكي تتمكنوا من إنشاء حساب في توكلنا ويب بكل سهوله، ولكي تتم عملية التسجيل على التطبيق بنجاح يجب على المستخدم تفعيل رقم الجوال الخاص به عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، لأن بدون وجود حساب للمستخدم على منصة أبشر فلن يتمكن من تفعيل رقم الجوال الخاص به وعدم إتمام عمليه التسجيل في التطبيق ، لذلك يجب على جميع المواطنين أمتلاك حساب على أبشر لأنه شرط أساسي من شروط التسجيل، ولكن إذا كان لديكم فرد من أفراد الأسرة مسجل في منصة أبشر الإلكترونية، يمكن التسجيل برقم هاتفه المسجل على أبشر، ولكن في هذه الحالة لا يتمكن هذا الشخص من التسجيل في توكلنا لان رقمه مستخدم من قبل شخص أخر، لذلك يجب على الجميع أمتلاك حساب على ابشر لكي يستطيعوا التسجيل في تطبيق توكلنا للاستفادة من الخدمات الكثيرة التي يوفرها التطبيق بشكل مجاني .

تفعيل رقم الجوال في تطبيق توكلنا

يجب على جميع المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية القيام بتفعيل رقم الجوال على منصة أبشر الإلكترونية، لكي يستطيعوا التسجيل وتفعيل حساب في تطبيق توكلنا ، وذلك بعد القيام بعمل تحميل توكلنا عن طريق موقع توكلنا الرسمي ، وهذه هي خطوات تفعيل رقم الجوال :

أولا قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية .

الإلكترونية . أضغط على أيقونة ( أبشر أفراد ) .

أكتب أسم المستخدم أو أكتب رقم الهوية .

كتابة رقم المرور بشكل صحيح .

أضغط عل أيقونة ( تسجيل الدخول ) .

سوف تصلك رسالة على الجوال يوجد بها رمز التحقق، يجب عليك كتابته بشكل صحيح .

من الصفحة الرئيسية للموقع، أضغط على ( الخدمات الإلكترونية ) .

ثم أنقر على خيار ( خدماتي ) .

من بين الخيارات المتاحة، أختر ( الخدمات العامة ) .

أنقر على ( تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا ) .

ثم أضغط على التالي .

أكتب رقم الهوية بدقه .

إختر نوع التقويم هل هو تقويم هجري أو تقويم ميلادي .

كتابة تاريخ ميلاد المستخدم .

أكتب رقم الجوال الذي تريد تعريفه .

ثم أضغط على التالي .

أكتب رمز التحقق الذي يصلك في رسالة نصيه على الجوال الذي تريد التسجيل به في التطبيق .

أضغط على التالي، وسوف تظهر لك رسالة تخبرك بنجاح تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا .

وأخيرا يمكنك التسجيل في التطبيق بكل سهوله .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة التسجيل في توكلنا بدون أبشر وطريقة تعريف رقم الجوال بكل سهوله .