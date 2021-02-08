إحباط محاولة انقلاب فى هايتى والرئيس ينجو من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير العدل روكفلر فينسنت أن هذه "المحاولة الانقلابية" شارك فيها قاضى محكمة النقض ومسؤول فى الشرطة الوطنية، مشيرا إلى أن رئيس وزراء البلاد فى أزمة.
ولفت إلى أنه تم اعتقال 23 شخصا بينهم قاضى محكمة النقض ومفتش عام بالشرطة الوطنية.
من جهته، أعلن الرئيس موس أنه أفلت من "محاولة اغتيال".
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