أخبار العالم.. السودان يحذر من كارثة بسبب ملء سد النهضة.. حمدوك يصدر قرارا بحل الحكومة السودانية.. والكويت تحظر دخول الأجانب

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو بدون اتفاق بين الأطراف في إطار القانون الدولي يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي على السودان.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الأحد، منع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد اعتبارا من اليوم وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، منذ قليل، إعفاء وزراء الحكومة الانتقالية من مناصبهم، وذلك تمهيدًا لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة غدًا الاثنين.

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إلى تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة، للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

أكد فريق منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية المعني بالتحقيق في منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19"، العثور على "أدلة مهمة" حول علاقة سوق المأكولات البحرية في المدينة بتفشي المرض.

قالت وسائل إعلام محلية في دولة هايتي، وهي إحدى جزر البحر الكاريبي، إن الشرطة أعلنت إحباط محاولة انقلاب عسكرية تزامنًا مع حصول رئيس البلاد، جوفينيل مويز المتنازع على شرعيته، والمتهم بالسعي إلى تمديد ولايته بشكل غير قانوني، على دعم الولايات المتحدة، التي صادقت على موعد انتهاء ولايته.

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، إنه كان رافضا ترشيحه ضمن قوائم الحوار في جنيف لرئاسة المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أن "إصرار الوطنيين في لجنة الحوار الذين يهمهم أن تخرج ليبيا من هذه الأزمة، دفعهم إلى القيام بترشيحي، وكنت رافضا ذلك حتى لحظة تقديم القوائم".

أفادت تقارير سعودية بصدور قرار بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الشاب السعودي علي النمر، وتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، بأن السلطات الكويتية ستبعد العمالة الوافدة في حالة عدم التزام أي منها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إغلاق سفارة دولة فلسطين لدى قطر، لمدة أسبوع، بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة على قناة "سي بي إس" الأمريكية، إن نظيره الصيني شي جين بينج "لا يتمتع بذرة واحدة من الديمقراطية".