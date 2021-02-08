رسوم استخراج تأشيرة مضيف الجديدة لاستقدم الأقارب لأداء العمرة والتنقل الحر بالمملكة

تفاصيل شروط رسوم استخراج تأشيرة مضيف الجديدة 1442، لاستقدام العائلة لأداء العمرة وفريضة الحج لذا قدمت المديرية العامة للجوازات في المملكة خدمة تأشيرة مضيف السعودية والتي تتيح للمواطن والمقيم إمكانية استقدام أقاربهم من الدرجة الأولي من اجل رحلة العمرة والسياحة والاستفادة من المميزات التي ستمنح لحامل تلك تأشيرة مضيف السعودية وسنتطرق في المقال لكيفية الحصول على تأشيرة المضيف وقيمة رسوم استخراج تأشيرة المضيف وكيفية الاستعلام عن تأشيرة المضيف السعودية عن طريق نظام ابشر.

ما هي تأشيرة مضيف السعودية

وتعد تأشيرة مضيف من احد أهم الخدمات الجديدة التي قدمتها المملكة للوافدين ويمكن الاستفادة منها عن طريق التسجيل فى رابط ابشر للوافدين وتعمل تلك التأشيرة على استضافة الأقارب على كفالة المواطن أو المقيم لمدة ثلاثة اشهر كاملة عن طريق منحهم بطاقة تنقل للأشخاص المستقدمين تتيح لهم حرية التنقل داخل المملكة والحصول على مسكن والكثير من المميزات لحاملي بطاقة تأشيرة مضيف.

شروط ورسوم استخراج تأشيرة مضيف

للحصول على تأشيرة مضيف 1442 يجب أن يستوفى المواطن أو المقيم العديد من الشروط للاستخراج تأشيرة مضيف وسنستعرض شروط تأشيرة ضيف فى السطور التالية:

أن يتجاوز عمر من يحمل التأشيرة ثمانية عشر عاماً.

عدم اشتراط الحصول علي محرم للنساء للحصول علي تأشيرة الدخول للمملكة.

أن يكون هناك صلة قرابه بين المضيف والضيف الحاصل علي تأشيره مضيف.

ألا يكون الضيف محظور من دخول المملكة أو مطلوب امنيا.

يجب علي الضيف مغادرة المملكة فور انتهاء مدة التأشيرة حتي لا يقع تحت طائلة القانون.

خدمة مضيف 1442 ومميزاتها

تتميز تأشيرة مضيف بالعديد من المميزات التي تمنح للضيف فى المدة التي تمنحها تأشيره المضيف ويمكن أيضاً استقدام الزوجة والأطفال والتي سنستعرضها فى السطور التالية:

مدة إقامة الضيف من خلال تأشيره المضيف تكون تسعون يوماً.

تصدر تأشيرة المضيف لمدة ثلاث مرات فى العام الواحد للمقيم أو المواطن.

تتيح الخدمة للمواطن أو المقيم استقدام خمس أشخاص معتمرين فى العام الواحد.

تتيح التأشيرة لحاملها حرية التنقل داخل المملكة وحضور الفعاليات والمهرجانات المختلفة فى كافة أراضي المملكة.

تتيح التأشيرة إمكانية استئجار المنازل والحجز فى الفنادق بدون الحاجة لوسيط أو وجود صلة قرابة مع المضيف.

يمكن من خلال تأشيره المضيف أداء العمرة دون الحاجة لإصدار تأشيره جديدة.

رسوم استخراج تأشيرة مضيف

تسائل الكثيرين عن قيمة تأشيرة مضيف 2021 والتي حددتها حكومة المملكة لاستقدام الأقارب من الدرجة الأولي ومنحهم تأشيرة لمدة 90 يوما وتبلغ قيمة تأشيره المضيف فى العام 500 ريال سعودي للشخص الضيف ويمكن استخدام رابط ابشر في تجديد الهوية وتجديد الإقامة للوافدين والمضيف.

كيفية الاستعلام عن خدمة مضيف 1442

للاستعلام عن خدمة مضيف والحصول على تأشيره مضيف السعودية 2021 هناك طريقتين للاستعلام عن تاشيرة مضيف: