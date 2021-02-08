وزيرا خارجية الأردن والكويت يبحثان العلاقات الثنائية والعمل المشترك

جدة - نرمين السيد - وبحثا الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل العربى المشترك، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى الذى سيعقد غد الاثنين فى القاهرة.

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