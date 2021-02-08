عمره 100 عام .. وفاة جورج شولتز وزير خارجية أمريكا الأسبق

جدة - نرمين السيد - وساهم شولتز فى تشكيل ملامح حقبة جديدة للعلاقات الأمريكية السوفيتية، وإنهاء الحرب الباردة رغم الاقتتال الداخلى المرير فى إدارة الرئيس رونالد ريجان، كما أشاد به أعضاء فى الكونجرس لمعارضته بيع أسلحة لإيران، واعتبار ذلك حماقة.

وساعدت جهود شولتز، بصفته كبير الدبلوماسيين الأمريكيين من عام 1982 إلى عام 1989 فى عهد الرئيس الجمهورى ريجان، فى إنهاء الحرب الباردة التى استمرت 4 عقود، وبدأت بعد الحرب العالمية الثانية وجعلت الولايات المتحدة وحلفاءها فى مواجهة مع الاتحاد السوفيتى والكتلة الشيوعية وأثارت مخاوف من صراع نووى عالمى.