39 إصابة بـ كورونا في رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3 و4 و5 و6 شباط الحالي، وأظهرت النتائج وجود تسع وثلاثين (39) حالة إيجابية، وفقا لما نشرته ليبانون ديبايت.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العامّة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 2081 إصابة جديدة بكورونا ( 2056 محلية و25 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 319917".

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "حالة 54 وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 3616"، وذلك وفقا لـ "ليبانون ديبايت".

وكان البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قال إن الوضع في لبنان بلغ مرحلة خطيرة جراء تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، محذّرا من أن الشعب اللبناني سينتفض من جديد في الشارع للمطالبة بحقوقه ومحاسبة المسئولين عن الوضع المتردي الذي تشهده البلاد حاليا.

وأشار بطريرك الموارنة - في كلمة له خلال قداس عظة الأحد – إلى أنه لا يجوز لأي مسئول أن يتهرب من المسئولية والواجبات الوطنية الملقاة على عاتقه تحت أي ذريعة، لا سيما وأن الوضع في لبنان تخطى مسألة تشكيل الحكومة إلى مصير البلاد برمتها.