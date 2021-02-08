نداء عاجل من بايدن إلى الشعب الأمريكي

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، الشعب الأمريكي بارتداء الكمامة، وذلك للحفاظ على الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "من أجل عائلتك، وجيرانك، ومن أجل بلدك، ارتداء الكمامة".

وينتشر متغير فيروس كورونا الذي أغلق معظم أنحاء بريطانيا بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، متفوقًا على سلالات متحولة أخرى ومضاعفة انتشاره بين الإصابات المؤكدة كل أسبوع ونصف، وفقًا لبحث جديد نُشر الأحد.

وبحسب "واشنطن بوست"، يأتي التقرير، الذي تم نشره على خادم ما قبل الطباعة MedRxiv ولم تتم مراجعته أو نشره في مجلة بعد، من تعاون العديد من العلماء ويوفر أول بيانات صلبة لدعم التوقعات الصادرة الشهر الماضي من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. أظهر متغير المملكة المتحدة أصبح مهيمنًا في الولايات المتحدة بحلول أواخر مارس.

يعد المتغير أكثر عدوى من الأشكال السابقة لفيروس كورونا قد يكون أيضًا أكثر فتكًا، على الرغم من أن هذا أقل تأكيدًا بكثير يحمل مجموعة من الطفرات، بما في ذلك العديد من الطفرات التي تغير بنية البروتين الشائك على سطح الفيروس وتعزز قدرته على الارتباط بخلايا المستقبل البشرية.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالمتغير لديهم حمولات فيروسية أعلى، وقد يفرزون المزيد من الفيروسات عند السعال أو العطس.

ويحث مؤلفو الدراسة الجديدة على اتخاذ إجراءات للحد من انتشار المتغير.

كتب المؤلفون: "تُظهر دراستنا أن الولايات المتحدة تسير على مسار مشابه مثل البلدان الأخرى حيث أصبح B.1.1.7 سريعًا هو المتغير السائد لفيروس كورونا، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتقليل الإصابات والوفيات لفيروس كورونا".

يشير خبراء الأمراض إلى أن الأقنعة والتباعد الاجتماعي سيستمران في الحد من انتشاره، وستظل اللقاحات فعالة ضده.

تبرز فلوريدا باعتبارها الولاية ذات أعلى معدل انتشار لهذا النوع. قدر التقرير الجديد الوقت المضاعف لانتشار B.1.1.7 في نتائج الاختبارات الإيجابية في 9.1 يوم.

تتصدر فلوريدا أيضًا الأمة في الحالات المبلغ عنها التي تشمل B.1.1.7، مع 187 إصابة حتى يوم الخميس، تليها كاليفورنيا الأكثر اكتظاظًا بالسكان مع 145 إصابة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.