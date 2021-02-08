الأردنيون يحيون ذكرى الراحل القائد الحسين.. وسفير الأردن بالقاهرة يوجه رسالة للملك عبدالله الثاني

أحيا الأردنيون أمس الأحد، الذكرى الثانية والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للـ الملك الحسين بن طلال، والبيعة لـ الملك عبدالله الثاني، الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من فبراير عام 1999.

وعبر السفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة في رسالة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه من نهضة وتقدم في عهد المغفور له الراحل "الحسين"، واستكمال المسيرة والعطاء في عهد الملك عبد الله الثاني، وجاء في تغريدته" في ذكرى الوفاء والبيعة، المحطة الوطنية الجامعة، نقف بعزٍ وإجلال أمام مسيرة البناء التي قادها المغفور له الراحل الحسين، ونمضي بهمةٍ وعزم مع قائدنا المعزز أبي الحسين، وهو يقود مسيرة الإنجاز والعطاء ،متطلعين بكل أمل نحو مستقبل أفضل ونحن ندخل المئوية الثانية الأردن بقيادته الحكيمة".

وتلقى الملك عبدالله الثاني الأحد، برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للـ الملك الحسين بن طلال، والبيعة لـ الملك عبدالله الثاني، الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من فبراير عام 1999بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وتلقى الملك عبدالله برقيات، بهذه المناسبة، من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وأمين عمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومديري المخابرات العامة والأمن العام، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من المسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتضمنت البرقيات إشادات واسعة بالإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن في عهد الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والذي كرس حياته خدمة للوطن والأمة.

كما تصمنت إشادات بمسيرة البناء والتقدم التي قادها جلالة الملك الباني، طيلة سنوات حكمة.