أجمل كلام عن عيد الحب للحبيب وصور جميلة معبرة عن هذه المناسبة التي ينتظرها الجميع

يوم 14 فبراير هو يوم عيد الحب الذي ينتظره الجميع في كل عام، والكثير يفهم معني هذا اليوم خطأ لأن يفكر الناس بأن هذا اليوم مخصص للحبيب والحبيبة فقط ولكن هو يوم لجميع أنواع الحب حب الأم وحب الأب والصديق والصديقة والأخ وغير ذلك كثير، حيث يتم تبادل الهدايا والتهاني والورود في هذا اليوم لكي يعبرون عن مدي حبهم لبعض، ويخصصون أيضاً إرتداء اللون الأحمر في ذلك اليوم الجميل وشراء الهدايا الملفوفة بالغلاف الأحمر، ويبحث كثير من الناس عن أجمل العبارات والبوستات المكتوب فيها أجمل الكلمات لتقديمها، لذلك سوف نقدم الآن في هذا المقال من خلال موقع ثقفني كلمات معبرة عن عيد الحب وصور رائعة.

عبارات جميلة عن عيد الحب للحبيب

يفضل الحبيب والحبيبة يوم عيد الحب للتعبير عن ما بداخلهم من حب وحنان لبعضهم وسوف نقدم لكم أحلي العبارات وهي كالتالي:

أدمنتك، فلم يعد قلبي يتوجّه إلّا إليك، ولم تعد عيناي ترى إلّا عينيك، فقلي كيف أعشق إلّاك بالله عليك! أنت الحب الباقي، وسرّي المخبأ بين أوراقي، وأنت في نظري سيّدُ العشّاق.

تختلف أوجه الحب، لكنها تتفق عليك أنت دون خلاف.

فإذا صحوتُ فأنت أول خاطري، وإذا غفا جفني فأنت الآخر.

حبيبي…أكاد أعانق عينيك شوقاً وأنت أمامي، فأنت حبي وعشقي وكل هيامي.

أحبك؛ لأنّ في روحك لروحي سكن، وفي قلبك لقلبي وطن، فأنت عمري وكل الشجن.

وإنّي أراك في عين قلبي جنّة، يا من بكِ مُرُّ الحياة يطيب.

أريدك حبيباً حتى تشهد خصلات الشيب في رأسينا على حكايتنا آخر العمر.

حبك ووجودك يُعادل ما خسرته في حياتي كلها.

لكل روح توأمها، وأنت من جئت لتعوض روحي عن كل شتات عشته قبلك.

أنتِ لقلبي نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافات، وشخص يختصر الجميع.

كلمات رائعة للأصدقاء بمناسبة هذا اليوم

حب الأصدقاء هو حب لا يعوض يشعر به من كون لنفسه صديق يبوح له أسراره ومن ليس له صديق لا يعرف معنى الكلمات الجميلة التي سوف نعرضها الآن وهي كالتالي:

في عيد الحب ليس شرط ان الواحد يكون عنده حبيب بما انه انتم اصدقائي كل عام وانتم بألف خير الله لايحرمني منكم احبكم.

عائلتي ، أصدقائي، أحبتي وما العيد إلا وطن حدوده أنتم، دمتم لي عيدا كل عام عيد حب سعيد عليكم وكل عام وأنتم بخير مسائكم سعاده والمحبه مساء جميل بكل الحب.

إلى كل الذين أعرفهم ولكل الذين تشاركت معهم الحياة، عن قرب وعن بعد لكل الذين ملئُها قلبي فرح وحب وسرور عائلتي أصدقائي جميعا كل عام وأنتم الحب.

عيد الفالنتين اجه كل عام وكل حبيبين سوه كل عام وكل أم وأب بخير كل عام وكل زوجين سوه كل عام وكل اصدقائي بخير كل عام وكل العالم بخير اللهم أجمع بين كل حبيبين.

في عيد العشاق اقول لكل اصدقائي و صديقاتي الرائعين كل عام وانتم بخير و فرح يليق بكم أيها الطيبون الجميلون الحقيقيون جدا مثل عائلة شكرا لكل ما تعلمته منكم شكرا لمحبتكم ووعيكم و اهتمامكم احبكم جميعا.

اصدقائي جميعا كل عام وانتم بخير فى عيد الحب فالحب هو زاد الحياة من أى باب دخل فاصلة الانسانى وجوهرة المقدس.

صور جميلة عن يوم الفالنتين

كل إنسان يعبر عن من يحبه بطريقة مختلفة فمنهم من يعبر بالكلمات ومنهم يعبر بالصور لذلك سوف نقدم أروع الصور لحضراتكم وهي كما يلي: