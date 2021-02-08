تيجريس أونال المكسيكي يواجه الفائز من الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني الخميس القادم

تيجريس أونال المكسيكي يواجه الفائز من الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني ، نجح نادي تيجريس أونال المكسيكي فى الوصول للدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، ليواجه الفائز من مباراة الغد الاثنين الموافق 8 / 2 / 2021 م باستاد أحمد بن على بالدوحة فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد فوز الأهلي المستحق على الدحيل القطري فى الدور الأول للبطولة بهدف نظيف مقابل لاشئ، حيث ينتظر الكثيرون من مشجعى الساحرة المستديرة لقاء الغد بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني فى الدور قبل النهائى، وسوف تذاع المباراة على قناة كأس القطرية وbein sport السعودية بصوت المعلق على محمد على.

وفى الدور قبل النهائي لعب اليوم بالميراس البرازيلي مع نظيره تيجريس أونال المكسيكي، الذى نجح فى الوصل للدور قبل النهائي على حساب نادي أولسان هيونداى الكوري الجنوبي فى المباراة الماضية بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف، وتوقع الكثيرون فوز بالميراس البرازيلي فى الدور قبل النهائي خاصة انه صاحب بطولة كأس الليبرتادوريس، فهو يطمح فى التفوق على حساب المكسيكي للوصل للدور النهائى.

تيجريس يتأهل لنهائى كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي

تأهل بجدارة تيجريس أونال المكسيكي للدور النهائى لبطولة كأس العالم للأندية ليواجه الفائز من لقاء الأهلي وبايرن ميونخ غدًا بملعب أحمد بن على، حيث أُقيمت اليوم الأحد مباراة فريقي تيجريس أونال المكسيكي وبالميراس الألماني، على ملعب المدينة التعليمية مصحوبة بالتعليق الصوتي للمعلق الرياضي الليبي محمد بركات، فقد جاء الشوط الأول وسط محاولات على مرمى الفريقين لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى فقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واستطاع النجم الفرنسي أندريه جينياك من تسجيل هدف وحيد لفريق تيجريس المكسيكي فى الدقيقة 54 من ضربة جزاء سجلها اللاعب على يمين الحارس ليصل بفريقه إلى المباراة النهائية يوم الخميس القادم، ليقابل الفائز من لقاء الغد بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، بينما يلعب بالميراس يوم الخميس أيضًا مع المهزوم من مباراة الأهلى وبايرن ميونخ على المركز الثالث .