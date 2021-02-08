في نهائي مثير.. المغرب يحتفظ بلقب بطل أمم أفريقيا للمحليين

احتفظ المغرب بلقب بطل أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم بفوزه على مالي 2-صفر في المباراة النهائية الأحد في ياوندي امام نحو 10 آلاف متفرج سمح لهم بمتابعة اللقاء.
وكانت المواجهة بين المغرب صاحب أقوى هجوم مع 13 هدفاً ومالي صاحبة أقوى دفاع (دخل مرماها 3 أهدف).
وبعد أن صمد المنتخب المالي لقرابة الساعة امام منافسه، تلقت شباكه الهدف الأول بواسطة كرة رأسية رائعة لسفيان البوفطيني اثر تمريرة متقنة من عمر النمساوي (69).
ونجح قائد المغرب أيوب الكعبي في إضافة الهدف الثاني بعد 10 دقائق من الأول من كرة رأسية أيضا من ركلة ركنية.
وكانت مالي أهدرت اخطر فرصة عندما انفرد موسى بالو بالحارس المغربي انس زنيتي الذي تصدى لمحاولته ببراعة (64).
وطرد الحكم لاعب منتخب مالي إيساكا ساماكي في الثواني الأخيرة لدوسه على كاحل أحد اللاعبين المغاربة.
وكان المغرب توج بطلاً على أرضه عام 2018، في حين منيت مالي بخسارتها الثانية في النهائي بعد نسخة عام 2016.
واختير زنيتي أفضل حارس في البطولة في حين نال زميله سفيان رحيمي لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف مع 5 اهداف.
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