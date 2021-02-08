وفاة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

توفي المحامي عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلن نقيب المحامين في الجزائر العاصمة عبد المجيد السليني.
وكتب السليني في بيان "علمنا ببالغ الأسى والحزن بوفاة المحامي عبد الغني بوتفليقة".
وعبد الغني بوتفليقة، الشقيق الثالث للرئيس السابق، والمقيم في فرنسا، كان عضوًا في نقابة المحامين في باريس ومستشارًا قانونيًا سابقًا لمجموعة خليفة التي أفلست عام 2003.
ولم يُعلن موعد ومكان دفن هذا الرجل الذي ظل بعيدا عن السياسة.
وكان توفي شقيق آخر لعبد العزيز بوتفليقة هو مصطفى في العام 2010 بسبب مرض السرطان.
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