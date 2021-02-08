الأهلي في اختبار الـ "بايرن".. كواليس الاستعدادات الأخيرة

يستعد فريق النادي الأهلي المصري لخوض مباراة صعبة، اليوم الاثنين، أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ الألماني، في دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه تلك المواجهة.

ويسعى الأهلي في مباراته مع بايرن ميونيخ إلى مواصلة "رحلته المميزة" في مونديال الأندية، بحسب تصريحات بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة.

وتلك هي المواجهة الثالثة في تاريخ الفريقين، إذ سبق وأن واجه بطل إفريقيا بايرن ميونيخ في القاهرة خلال فترة السبعينيات، ونجح في الفوز بهدفين، ومرة ثانية عام 2012 شهدت خسارة الأهلي وإحراز اللاعب محمد بركات الهدف الوحيد لفريقه.

ويرى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وفقا لحديثه لموقع "دوت الخليج" أن ناديه يملك تاريخا عريقا في كرة القدم ومباريات مميزة أمام الفرق الكبيرة، وأن على اللاعبين التركيز طوال الـ 90 دقيقة لتقديم مباراة ممتعة أمام الفريق الألماني.

وحضر فريق بايرن ميونيخ إلى الدوحة بكامل عتاده، مساء السبت الماضي، بقائمة ضمت كتيبة من النجوم أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم وهداف الدوري الألماني، ورفيقه في خط الهجوم توماس مولر، وحارسه المخضرم مانويل نوير.

ولم يتسن للعملاق البافاري إتمام تدريباته في الدوحة سوى مرة واحدة نتيجة لشعور اللاعبين بالإرهاق بعد تأخر وصولهم إلى الدولة المستضيفة لمونديال الأندية لأكثر من 7 ساعات بسبب توقف رحلة الطيران في مطار ميونيخ الدولي.

تدريبات قوية

على الجانب الآخر، خاض الأهلي تدريبات قوية على ملعب جامعة قطر مساء أمس الأحد، وعن تحضيرات الفريق يقول قنديل لموقع "دوت الخليج": "الفريق استعد للمباراة بقوة، نتمنى أن نظهر بأقوى أداء لدى اللاعبين، وأن يحالفنا التوفيق للخروج بأفضل نتيجة أمام بايرن ميونيخ".

وبعد انتهاء الحصص التدريبية يلتقي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالفريق لمساندة الجميع معنويا من خلال تذليل العقبات أمامهم وزيادة دوافعهم تجاه تحقيق الفوز في المباريات القادمة بكأس العالم للأندية واستكمال مسيرة البطولات، بحسب تصريحات موسيماني للموقع الرسمي للأهلي.

ويضيف عضو مجلس إدارة الأهلي، الذي يتواجد في فندق إقامة الفريق ضمن أفراد البعثة، خلال حديثه لموقع "دوت الخليج": "رئيس النادي هو المُشرف على ملف كرة القدم لكونه الأجدر على التعامل مع هذا الملف، ويحرص على التواصل الدائم مع الجهاز الفني واللاعبين، ومنحهم رسائل تحفيزية قبل المباريات الهامة".

وفي وقت سابق نشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو قصير لرئيس النادي خلال احتضانه لنجم الفريق التونسي علي معلول، للتعبير عن علاقته المميزة مع اللاعبين أثناء أحد التدريبات التحضيرية لمباراة الدحيل القطري والتي انتهت بفوز النادي المصري بهدف مقابل لا شيء.

وتشهد مباراة اليوم حضور جماهيري مكثف، مع الالتزام بتواجد 30 في المئة فقط من سعة ملعب ستاد أحمد بن علي التي تصل إلى 40 ألف متفرج، وتُشير تقديرات إعلامية إلى حصول مشجعي النادي الأهلي على النصيب الأكبر في المدرجات مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى طرح تذاكر إضافية خلال الأيام الفائتة.

ويلتزم الحضور من الجماهير بعدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد، من بينها إجراء فحص اختبار "كوفيد-19" قبل انطلاق المباريات للتأكد من سلامة المشجع قبل استلامه التذاكر، وإذا كانت النتيجة إيجابية يُمنع من دخول الاستاد.

ويُنهي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حديثه مع موقع "دوت الخليج" قائلًا: "سعيد بالتواجد المُشرف والتنظيم الجيد لجمهورنا في المباراة السابقة، تواجدهم في المدرجات له مفعول سحري على الفريق، غايتنا هي سعادتهم وأن يشعروا بالفخر دائما تجاه ناديهم".