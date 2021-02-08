بايدن : حصول الأمريكيين على مناعة القطيع مع نهاية الصيف صعب للغاية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى "مناعة القطيع"، وهو ما يعنى "تطعيم 75% على الأقل من السكان" للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية صيف العام الجارى 2021.





وقال بايدن، فى تصريحات لـ وكالة "سى.بى.اس" الإخبارية: "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية". جدير بالذكر، أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إأكدت أن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

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