طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1442 عبر المركز الوطني للقياس

طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1442، مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1442، من أكثر الأمور التي تهم الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور، نظراً للأهمية الكبيرة للاختبار التحصيلي لطلبة وطالبات الثانوية العامة في المملكة، حيث يعد التسجيل في اختبار التحصيلي والنجاح في اختبار التحصيلي والمعدل الذي يتم الحصول عليها في اختبار التحصيلي شرطاً أساسياً للقبول بالجامعات في المملكة، كذلك فإن المعدل الناتج عن اختبار التحصيلي هو الذي يتم الاعتماد عليه عند اختيار مجال معين للقبول بالجامعات، فمثلاً فإن الطلبة والطالبات الذين يحصلون على معدل عالي يسمح لهم بالقبول بالجامعة ودراسة مجالات يتنافس عليها الطلبة والطالبات وهي مجالات دراسة الطب والهندسة والحاسب وغيرها من المجالات الأخرى.

طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1442 عبر المركز الوطني قياس:-

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد تسجيل الطلبة والطالبات في اختبار التحصيلي 1442، حيث بدأت عملية التسجيل في اختبار التحصيلي للذكور اعتباراً من 1 فبراير الجاري، أما بالنسبة للبنات فسوف يتم فتح الباب أمامهم من أجل التسجيل في اختبار التحصيلي اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، ويمكن للطالبات التسجيل في اختبار التحصيلي عبر اتباع الخطوات الأتية:-

1- الدخول على موقع المركز الوطني للقياس.

2- الضغط على أيقونة ملف المستفيد.

3- قم بإدخال رقم السجل المدني ثم كلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول.

4- في حالة ما إذا كنت لم تكن مسجلاً من قبل قم باختيار سجل الآن.

5- سيظهر أمامك الملف الشخصي الخاص بك.

6- من خانة الاختبارات المتاحة قم باختيار اختبار التحصيلي ثم اختر نوع أداء الاختبار محوسب أم ورقي.

ملحوظة هامة، يجب على الطالب الدخول على الملف الخاص بهم على موقع قياس وتغير الصف الدراسي من الثاني إلى الثالث حتي يتم تفعيل أيقونة ملف المستفيد ومن ثم القدرة على التسجيل في اختبار التحصيلي 1442.

والاختبار التحصيلي، هو اختبار يهدف إلى قياس الحصيلة العلمية المعرفية للطلبة والطالبات على ما درسه الطلاب من مناهج المرحلة الثانوية على مدار السنوات الثلاث، ويجب على الطلاب الاستعداد جيداً قبل الدخول لأداء هذا الاختبار.