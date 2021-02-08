مولتن كيك: حضري لافا كيك بصوص الشكولاته الغرقانه بابسط المكونات 

خطوات تحضير المولتن كيك لافا كيك بصوص الشكولاته، يعتبر المولتن كيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد فهي نوع من أنواع الحلويات التي تمدك بطعم الشوكولاتة اللذيذ فهو عبارة عن كيك وفي حالة تقطيعه تظهر الشوكولاتة. مكونات مولتن كيك: ملعقتان كبيرتان من الطحين.

نصف كأس من السكر.

نصف كاس من الزبدة.

كأس من الشوكولاتة.

أربعة بيضات.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. خطوات تحضير المولتن كيك: مكونات مولتن كيك:خطوات تحضير المولتن كيك: القيام بإحضار إناء ثم وضع البيض ثم القيام بخلطه في الخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين ثم العمل على إضافة السكر بشكل تدريجي لحين أن يصبح الخليط متجانس. يتم إذابة الشوكولاتة في حمام المياه الساخن ثم العمل على إضافة كمية الزبدة مع الاستمرار في التقليب. يتم إضافة كلاً من الشوكولاتة والزبدة إلى البيض مع الاستمرار في الخلط لحين أن يمتزج الخليط. يتم إحضار قوالب الكب كيك ويتم دهنها بالزيت ثم رشها بالطحين ويتم وضع كمية من العجين ولكن يلزم النظر إلى الكمية بحيث لا تزيد عن ثلاثة أرباع القالب. يتم وضع القوالب في صينية قصيرة من حيث الحواف وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن ويجب أن يتم تسخين الفرن قبل وضع قوالب الكيك وتركها لمدة عشرة دقائق. بعد مرور الوقت يتم إخراج المولتن كيك من الفرن وتقليبه وبعد ذلك يتم تقديمه وتناوله وهو ساخن وبالهناء على الجميع. طريقة عمل كيك بصوص الشيكولاتة: طريقة عمل كيك بصوص الشيكولاتة: يعتبر كيك الشكولاته من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد فهي نوع من أنواع الحلويات التي تمدك بطعم الشوكولاتة اللذيذ. مكونات كيك الشوكولاتة : كوب الا ربع حليب.

نصف معلقه ليمون.

نصف كوب زيت.

ثلاث بيضات.

كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ربع كوب كاكاو غير محلي.

صينية مرشوشة زيت. طريقة التحضير : نضع في الخلاط الحليب والليمون وزيت والبيض وكوب السكر ثم نخلط جيدا. بعدها نضع فانيليا ودقيق وبكينج بودر والكاكاو ثم نخلط مرة أخرى ونضع الخليط في الصينية. ثم نضع الصينيه داخل الفرن حتى ينضج الكيك. والأن حان وقت عمل الصوص نضع في المقلاه الكاكاو والدقيق والسكر والحليب والزبدة ثم نقلب جيدا ثم نترك المقلى على نار متوسطة ثم نضع الصوص على الكيك وبالهناء والشفاء. مكونات كيك الشوكولاتة :طريقة التحضير : الوسوم

خطوات تحضير المولتن كيك لافا كيك بصوص الشكولاته، يعتبر المولتن كيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد فهي نوع من أنواع الحلويات التي تمدك بطعم الشوكولاتة اللذيذ فهو عبارة عن كيك وفي حالة تقطيعه تظهر الشوكولاتة. مكونات مولتن كيك: ملعقتان كبيرتان من الطحين.

نصف كأس من السكر.

نصف كاس من الزبدة.

كأس من الشوكولاتة.

أربعة بيضات.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. خطوات تحضير المولتن كيك: مكونات مولتن كيك:خطوات تحضير المولتن كيك: القيام بإحضار إناء ثم وضع البيض ثم القيام بخلطه في الخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين ثم العمل على إضافة السكر بشكل تدريجي لحين أن يصبح الخليط متجانس. يتم إذابة الشوكولاتة في حمام المياه الساخن ثم العمل على إضافة كمية الزبدة مع الاستمرار في التقليب. يتم إضافة كلاً من الشوكولاتة والزبدة إلى البيض مع الاستمرار في الخلط لحين أن يمتزج الخليط. يتم إحضار قوالب الكب كيك ويتم دهنها بالزيت ثم رشها بالطحين ويتم وضع كمية من العجين ولكن يلزم النظر إلى الكمية بحيث لا تزيد عن ثلاثة أرباع القالب. يتم وضع القوالب في صينية قصيرة من حيث الحواف وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن ويجب أن يتم تسخين الفرن قبل وضع قوالب الكيك وتركها لمدة عشرة دقائق. بعد مرور الوقت يتم إخراج المولتن كيك من الفرن وتقليبه وبعد ذلك يتم تقديمه وتناوله وهو ساخن وبالهناء على الجميع. طريقة عمل كيك بصوص الشيكولاتة: طريقة عمل كيك بصوص الشيكولاتة: يعتبر كيك الشكولاته من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد فهي نوع من أنواع الحلويات التي تمدك بطعم الشوكولاتة اللذيذ. مكونات كيك الشوكولاتة : كوب الا ربع حليب.

نصف معلقه ليمون.

نصف كوب زيت.

ثلاث بيضات.

كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ربع كوب كاكاو غير محلي.

صينية مرشوشة زيت. طريقة التحضير : نضع في الخلاط الحليب والليمون وزيت والبيض وكوب السكر ثم نخلط جيدا. بعدها نضع فانيليا ودقيق وبكينج بودر والكاكاو ثم نخلط مرة أخرى ونضع الخليط في الصينية. ثم نضع الصينيه داخل الفرن حتى ينضج الكيك. والأن حان وقت عمل الصوص نضع في المقلاه الكاكاو والدقيق والسكر والحليب والزبدة ثم نقلب جيدا ثم نترك المقلى على نار متوسطة ثم نضع الصوص على الكيك وبالهناء والشفاء. مكونات كيك الشوكولاتة :طريقة التحضير :

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