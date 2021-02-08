ظهور أول إصابة بـ سلالة كورونا المتحورة فى كندا

جدة - نرمين السيد - فيما أعلنت كندا فرض قيود صارمة على المسافرين القادمين إلى البلاد مجددا، وهى دفع مبلغ يقدر بـ 2000 جنيه إسترلينى مقابل خدمة الحجر الصحى المؤسسى الإلزامى، وإجراء الاختبارات وذلك فى عدد من الفنادق.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أنرئيس الوزراء جاستن ترودو أعلن عن الإجراءات الجديدة للتأقلم والسيطرة على عدوى فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذها بدءا من الأسبوع المقبل، وستكون خدمة الحجر الصحى الإلزامى هى الأكثر تكلفة حيث سيقيم المسافر فى فندق، ويجب أن تهبط جميع رحلات الركاب الدولية إلى كندا فى أربعة مطارات: فانكوفر وتورنتو وكالجارى ومونتريال.

بالإضافة إلى الاختبارات السلبية المسبقة التى تطلبها كندا أيضًا، سيتم اختبار المسافرين فى المطار عند الوصول وسيُجبرون على الحجر الصحى فى فندق على نفقتهم الخاصة حتى النتيجة بعد 3 أيام.