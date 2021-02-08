بايدن يقترب من إلغاء قرار جديد لـ ترامب

كشف مسئولون أمريكيون، اليوم الإثنين، عن اتجاه إدارة الرئيس جو بايدن، للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان من جديد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت إدارة ترامب آنذاك إنها قررت الانسحاب بسبب انحياز المجلس ضد إسرائيل.

ووصفت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة السابقة، نيكي هيلي، المجلس بأنه منظمة "منافقة وأنانية وتستهزأ بحقوق الإنسان".

واتهم ترامب المجلس أنه ينتهج الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها.