تابعة للواء المظليين.. تفشي فيروس كورونا داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تعطيل العمل في قاعدة التدريب العسكرية اللوائية التابعة للواء المظليين في قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقالت وسائل الإعلام إن تقرر تعطيل العمل داخل قاعدة التدريب بسبب إصابة أكثر من 200 جندي إسرائيلي بفيروس كورونا، وفرض الحجر الصحي على أكثر من 1000 جندي آخر. ومن ناحية أخرى، ذكرت القناة السابعة العبرية،الأربعاء الماضي، عن اكتشاف 176 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، داخل قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت القناة السابعة أنه تم اكتشاف الحالات في قاعدة التدريبات التابعة للواء المظليين، حيث تقرر فرض حجر صحي على مئات الجنود داخل اللواء.

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