كم باقي على رمضان 1442 العد التنازلي لرمضان 2021

كم باقي على رمضان 1442 من أهم المعلومات والتواريخ التي يطوق جميع المسلمين والأمة الإسلامية قاطبة في كل مكان إلى معرفتها، ويرجع ذلك لما يُمثله شهر رمضان المبارك من أهمية كبيرة ومكانة غالية في نفوسنا كمسلمين، ولا سيًّما أنه شهر تتكاثر فيه الخيرات والبركات والإيمان والطاعة وحب الخير والحرص على إرضاء الله جل وعلا وجني عظيم الثواب عبر الصيام والصلاة وصلاة النوافل وغيرهم من مظاهر البهجة والسعادة الأخرى التي تُصاحب حلول شهر رمضان ، في هذا الإطار سوف يتم توضيح كم باقي على شهر رمضان 1442 بالتقويم الهجري والميلادي بالتفصيل.

متى شهر رمضان 1442

في يوم الإثنين 12 أو يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021م؛ إن شهر رمضان هو الشهر رَقْم (9) من بين شهور السنة الهجرية التي تُعرف أيضًا باسم الأشهر القمرية، وهو يأتي بعد شهر شعبان مباشرةً، ويليه شهر شوال، وكما هو الحال في جميع الشهور الهجري؛ فإن شهر رمضان قد يكون 30 يومًا وفي بعض الأحيان قد يكون 29 يومًا، ويتوقف ذلك على عدد أيام شهر شعبان الذي يسبقه وعلى رؤية هلال بزوغ فجر أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك.

كم باقي على رمضان 1442

يتبقى على شهر رمضان انتهاء جميع الشهور الهجرية التي تسبقه مباشرةً مثل رجب وشعبان، ثم يأتي شهر رمضان التاسع من بين الشهور الهجرية، وسوف يُوافق يوم 1 رمضان 1442÷ـ هذا العام (1- 9 – 1442 هـ) يوم 12 أو 13 أبريل 2021م وفق استطلاع الهلال، وسوف يستمر شهر رمضان المبارك والذي من الموقع أن يكون عدد أيامه 29 يومًا فقط حتى مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر مايو 2021م.

العد التنازلي لرمضان 2021

لقد بدأ ترقب العد التنازلي لشهر رمضان وقام البعض بالاعتماد على البرامج والتطبيقات التي تُساعده على متابعة العد التنازلي باليوم والساعة والدقيقة والثانية على بدأ أولى ليالي شهر رمضان المبارك الذي تتوق له نفوسنا وأرواحنا جميعًا ، ومن المنتظر أن تبدأ الهيئات الإسلامية في مصر والسعودية استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم تحديدًا في يوم الحادي عشر من شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري 2021م (11 – 4 – 2021م)، وهو سوف يكون اليوم الموافق 29 شعبان من عام 1442هـ (29 – 8 – 1442هـ)؛ وإذا ثبتت رؤية الهلال؛ فسوف يكون موعد أول أيام شهر رمضان هو (12 أبريل 2021م)، وإذا غُم عليه ولم تتمكن الأجهزة من رصد هلال شهر رمضان؛ فسوف يكون اليوم التالي هو المُتمم لشهر شعبان، وبذلك سوف يكون أول أيام رمضان هو (13 أبريل 2021م).