واشنطن تطالب ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها على السعودية "فورا"

قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، داعية إياهم إلى "الوقف الفوري" لهذه الهجمات.

وقالت الخارجية في بيانها: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وقد أيدت المملكة العربية السعودية تسوية تفاوضية، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين"



وأضاف البيان: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وحث بيان الخارجية الأميركية ميليشيا الحوثي "على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام"، مضيفة أنه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع.

وقال التحالف العربي في اليمن، الأحد، إنه اعترض ودمر أربع طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران صوب جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية سعودية إنه اعترض طائرة مسيرة "مفخخة" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكر المالكي في بيانين لاحقين أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من "اعتراض وتدمير" ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" أخرى أطلقها الحوثيون "لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، ليصبح الإجمالي أربع طائرات مسيرة ملغومة خلال يوم واحد.

