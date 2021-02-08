جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الإثنين، أن البر الرئيسى سجل 14 إصابة جديدة بـ كورونا بزيادة قليلة عن اليوم السابق، لافتة إلى أن كل هذه الحالات الجديدة وافدة من الخارج.





وأشارت اللجنة، فى بيان لها، إلى أن عدد الحالات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض، والتى لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة ارتفع من 10 حالات قبل يوم إلى 16 حالة. ويبلغ العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بـ كورونا فى البر الرئيسى 89.706 حالات، بينما لا زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4.636 حالة وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلها وافدة من الخارج .. 14 إصابة جديدة بـ كورونا فى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.