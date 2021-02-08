الخارجية الأمريكية : نشعر بقلق عميق من هجمات الحوثيين على السعودية

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، اليوم الإثنين، إنها تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين، داعية ميليشيات الحوثى إلى الوقف الفورى للهجمات التى تطال المدنيين داخل السعودية، ووقف أى هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن. وحثت الخارجية الحوثيين على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة فى جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتحقيق السلام فى المنطقة.

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