بسبب إنفلونزا الطيور.. اليابان تعدم 250 ألف دجاجة

أعلنت السلطات اليابانية، أنها ستعدم ما يقرب من 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية بمحافظة تشيبا، وذلك بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور.

فيما قرر السلطات حظر تصدير الدجاج والبيض خارج المنطقة المحيطة بالمزرعة، وذلك لمنع تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أنه في 4 فبراير الجاري، تم إعدام 170 ألف دجاجة في نفس المحافظة بسبب اكتشاف يؤرة تفشي للفيروس.

وكانت السلطات اليابانية أعلنت إبادة 6.1 مليون دجاجة ضمن إجراءات القضاء على الفيروس في اليابان.