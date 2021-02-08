اعتراضا على الانقلاب.. تواصل الاحتجاجات في شوارع ميانمار

كشف شهود عيان عن استمرار التظاهرات في شوارع مدينة يانجون في ميانمار، وذلك لليوم الثالث على التوالي، رفضا للانقلاب العسكري في البلاد.
وواصلت قيادة الانقلاب في ميانمار اجراءاتها العنيفة بقطع الانترنت مع نزول الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على ما حدث ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وسبق إن قطعت سلطات ميانمار العسكرية خدمات تويتر وإنستجرام.
وذكر مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت على "تويتر"، أن بيانات الشبكة أظهرت تراجع الاتصال في ميانمار بنسبة 54%.
وسبق و قالت شركة "تيلينور" للاتصالات إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت بحجب الخدمات.
والأسبوع الماضي انقلب قادة ميانمار على الحكومة المنتخب وأعتقلوا اعضائها بلا هوداة، بحجة تزوير الانتخابات.
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