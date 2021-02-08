الخارجية الأمريكية تطالب ميلشيات الحوثي بوقف الهجمات ضد السعودية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن قلقها جراء الهجمات التي تنفذها ميليشيات الحوثي في اليمن على الأراضي السعودية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إنها تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين.

ودعت الخارجية الأمريكية ميليشيات الحوثي إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن.

فيما حثت الحوثيين على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص جريفيث لتحقيق السلام.