أندريس أراوز يعلن فوزه برئاسة الإكوادور

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا على الرغم من إظهار استطلاعات للرأى فى الإكوادور أنه لا يزال من الممكن أن يواجه جولة إعادة.

وقال أراوز فى مؤتمر صحفى: "النصر كما قلنا كبير. إنها نسبة 2 إلى 1 ضد المرشح المصرفى الذى يبدو أنه يحتل المركز الثانى.لا بد أن نرى النتائج النهائية، لكننا سعداء للغاية".

كان أندريس أراوز البالغ من العمر 36 عاما، قد رشح نفسه بناء على وعود بتقديم دعم نقدى يبلغ مليار دولار للأسر والتنصل من شروط حزمة تمويل صندوق النقد الدولى التى تبلغ 6.5 مليار دولار.