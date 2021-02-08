خطوات الاقتراض من مصرف الراجحي السعودي 1442 وأبرز الشروط المطلوبة لذلك

يبحث عدد كبير من الموظفين في المملكة العربية السعودية سواء كانوا في القطاع الحكومي او القطاع الخاص عن خطوات الاقتراض من مصرف الراجحي السعودي لاعتباره من أشهر القروض التي تجري تعاملاتها حسب أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالف ذلك أبداً، ولذلك إذا كان أحد يرغب في اقتراض مبلغ مالي فيأتي الراجحي في بالهم على الفور، وسوف نقدم لكم خطوات الحصول على القرض الكترونياً دون الذهاب إلى الفرع والشروط المطلوبة لإتمام ذلك الأمر.

خطوات الاقتراض من مصرف الراجحي السعودي

للحصول على قرض الراجحي والتقديم عليه يجب اتباع هذه الخطوات:

الدخول أولاً على موقع الراجحي الالكتروني.

والضغط على نموذج طلب جديد.

يجب إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالمتقدم في الخانات الخاصة بها.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

الضغط على إرسال بعد ذلك.

ثم تسجيل طلب.

ويمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء إذا كان هناك أي استفسار، وهو 8001241222.

يجب أن يكون المتقدم على القروض سعودي الجنسية.

يجب أن يتراوح عمره بين 30 سنة 50 سنة.

يجب أن يعمل في أحد الجهات الحكومة أو الخاصة على الأقل شهر قبل التقديم.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به سارية وغير منتهية.

يشترط تقديم كافة الأوراق المطلوبة مثل بيان الراتب.

يجب سداد القروض في مواعيدها وعدم التأخر عن أي قسط.

الشروط المطلوب توافرها للحصول على قروض الراجحيمميزات مصرف الراجحي

يتميز بنك الراجحي السعودي بأن التمويل النقدي لجميع المبالغ الصادرة منه تحمل موافقة من الرقابة الإسلامية، كما أن البنك يترك حرية سداد التمويل للعميل بحد أقصى خمسة أعوام، وذلك دون أن يشترط البنك تحويل الراتب الخاص بالعميل من جهة العمل الخاصة به، وهذا من أبرز مميزات مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.