أمريكا تسجل انخفاضا فى إصابات كورونا لأول مرة منذ نوفمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الصحية فى أمريكا، إنها سجلت 96 ألفا و3 إصابات جديدة بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح أول مرة منذ نوفمبر الماضى تسجل الولايات المتحدة أقل من 100 ألف إصابة.
فيما يستمر عدد الأشخاص الذى يحصلون على العلاج فى المستشفيات فى الانخفاض، حيث دخل 81 ألفا و439 حالة إلى المستشفى، وهو اقل رقم منذ 19 نوفمبر الماضى، فيما سجلت 1474 حالة وفاة.
من جانبه، طالب الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الإثنين، الشعب الأمريكى بارتداء الكمامة، وذلك للحفاظ على الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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